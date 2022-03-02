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Наука и медицина
Следование антивозрастной диете может увеличить жизнь на 13 лет
2 марта, 2022 16:38
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фото: pixabay
Исследовательская работа из PLOS Medicine доказала, что человек способен прибавить продолжительность жизни от 3,4 до 13 лет благодаря внесению в рацион определенных продуктов.
Прежде всего, необходимо уделить внимание бобовым (фасоль, нут, чечевица), так как в них большое количество клетчатки и белка. Цельнозерновые продукты (рожь, гречиха) помогут обогатить организм питательными веществами, а орехи – магнием, жирами и белками. Так, рекомендовано употребление бразильских орехов из-за селена, а грецкие орехи подходят для людей, которым нужно улучшить состояние сердца, мозга или кишечника.
К остальным советам от ученых относится снижение употребления красного мяса и отказ от обработанных пищевых продуктов, пишет «Профиль».
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