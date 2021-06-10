Сладкоежкам посвящается: стоматолог перечислила безопасные для эмали зубов сладости
Сладкое разрушает зубную эмаль и провоцирует образование кариеса, особенно у детей. Однако не все сладости оказывают негативное воздействие, рассказала кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт Нана Гезалова. Об этом сообщает «Российская газета».
Речь идет о качественном черном или молочном шоколаде, пастиле, зефире и фруктах.
«Да, в последних есть фруктовые кислоты, которые разрушающе действуют на эмаль зубов — и все же твердые фрукты менее вредны, чем конфеты, булочки и соки. Во время еды они механически очищают зубы. Обильное выделение слюны снижает активность вредных бактерий, тем самым защищая от развития кариеса», – пояснила стоматолог.
Леденцы с ксилитолом обладают эффектом снижения кислотности в ротовой полости, угнетая вредные микроорганизмы и способствуя восстановлению эмали зубов, добавила Гезалова.
Специалист также предупредила, что следует соблюдать меру и не забывать про гигиену зубов.