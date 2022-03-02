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Наука и медицина
«Скрытый» сахар: как избежать переизбытка
2 марта, 2022 12:28
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фото: pixabay
Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян, что «скрытый» сахар находится в переработанных продуктах. Поэтому статистика показывает, что в сутки человек может съедать 107 граммов сахара или 39 килограммов в год, что превышает норму.
Среди переработанных продуктов специалисты выделили «скрытый» сахар в кетчупе, колбасах, овощных консервах, мясных изделиях, а также в йогуртах или творожных массах, сладких напитках, пишет «Российская газета».
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