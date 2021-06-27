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Наука и медицина
Сингапур: медики призывают приостановить вакцинацию среди мальчиков
27 июня, 2021 17:36
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сингапурские медики готовы приостановить вакцинацию против коронавируса среди мальчиков.
Поводом для этого стала в США 13-летнего подростка, которому была сделана прививка. Педиатры и кардиологи подготовили письмо в адрес экспертного комитета по вакцинации населения.
«Нам следует временно остановить вакцинацию 200 тыс. подростков мужского пола до тех пор, пока американские и международные профильные организации не установят все детали случившегося», - говорится в письме.
Ранее в Сингапуре после вакцинации было зафиксировано несколько случаев миокардита у привившихся пациентов, которым не было 30 лет, пишет ТАСС.
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