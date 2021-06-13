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Наука и медицина
Сергей Собянин вновь укололся российским «Спутником»
13 июня, 2021 14:56
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https://pixabay.com/
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своей ревакцинации препаратом российского производства «Спутник V».
Градоначальник принял решение привиться повторно по истечении года с момента введения первых двух доз.
«По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V»», - приводит слова господина Собянина «Интерфакс».
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