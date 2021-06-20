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Наука и медицина
Сергей Собянин: в Москве фиксируются повторные заболевания COVID-19 после вакцинации
20 июня, 2021 09:01
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Cecilia Fabiano/Global Look Press
В Москве растут повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией даже после вакцинации, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы видим повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку», - сказал глава города.
При этом он сказал, что около 1,5 миллиона москвичей уже привились от коронавируса.
По данным оперативного штаба в Москве зарегистрировано 1 278 265 случаев заражения ковидом, выздоровели 1 113 794 пациента, жертвами инфекции стали 21 352 человека, пишет ТАСС.
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