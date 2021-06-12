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Наука и медицина
Сергей Собянин предупреждает москвичей о распоясавшемся коронавирусе
12 июня, 2021 09:07
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с COVID-19 в столице стремительно ухудшается. Об этом он заявил в эфире «России-1».
По его словам, пик заболеваемости в этом году пришелся не на весну, как ожидалось, а на первую половину лета.
«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», — приводит слова градоначальника РИА «Новости».
Мэр убежден: москвичам следует тщательно соблюдать санитарные меры, за выполнением которых власти начнут тщательно следить. При этом, как заявлял Собянин ранее, около половины жителей столицы имеет иммунитет к заболеванию, вследствие прививки или пережитой болезни.
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