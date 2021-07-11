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Наука и медицина
Сергей Собянин оптимистично высказался о ситуации с пандемией в Москве
11 июля, 2021 09:29
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин убежден в преодолении пика распространения ковида в столице. По его мнению, ситуация стабилизируется.
В ходе своего интервью на «России-1», глава столичного правительства отметил небольшое снижение ежедневного количества инфицированных. При этом Собянин также заявил о том, что «Москва, конечно, переживает очень сложные времена». Об этом сообщает РИА «Новости».
В дополнение к своей речи, градоначальник напомнил о необходимости прививаться. Напомним, препарат «Ковивак» снова доступен в Москве, наряду со «Спутником».
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