Сергей Собянин: Москва достойно справилась с пандемией коронавируса

Наука и медицина

Российская столица достойно справилась с пандемией коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я считаю, что Москва, москвичи, всё наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб — все отрасли справились достойно. В целом система отработана таким образом, что она даёт возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей», - сказал он.

Как считает Собянин, Москва себя хорошо показала и в экономическом плане на фоне пандемии. По его словам, в городе вводилось меньше ограничений, что в итоге нанесло меньший ущерб экономике мегаполиса.

«Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учётом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше», - сказал мэр.

Ранее Собянин отметил важность вакцинации перед летним отпуском, пишут РИА «Новости».