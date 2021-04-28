Сенсация эпохи Ивана Грозного: найдено место одной из самых значимых битв в истории Российского государства

Наука и медицина

На стыке Тульской и Орловской областей обнаружили следы Судбищенской битвы 1555 года. Место одного из самых известных сражений эпохи царя Ивана Грозного локализовали благодаря специалистам Института археологии РАН и музея-заповедника «Куликово поле».

До сих пор точное место сражения не знали. О том, что битва, известная по письменным источникам, могла произойти у Судбищ, говорили в конце XIX - начале XX века.

В память о сражении в 1995 году у села Судбищи открыли мемориал.

Археологи обследовали реку Гоголь и обнаружили на дне вооружение эпохи Ивана Грозного, пишет «Интерфакс». Археологи нашли 200 артефактов эпохи.

Сражение при Судбищах произошло в 1555 году между русским отрядом и крымским войском. 60-тысячным крымским войском руководил хан Девлет Гирей. Боярин Иван Шереметьев вывел ему навстречу 17-тысячный отряд. Войско Шереметьева одержало победу и заставило неприятеля покинуть боле битвы.