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Сенсация эпохи Ивана Грозного: найдено место одной из самых значимых битв в истории Российского государства

Лилия Караева
28 апреля, 2021 13:08
2 мин
Лилия Караева
28 апреля, 2021 13:08
2 мин
Кадр из фильма «Иван Грозный»
Russian Look/Globallookpress

На стыке Тульской и Орловской областей обнаружили следы Судбищенской битвы 1555 года. Место одного из самых известных сражений эпохи царя Ивана Грозного локализовали благодаря специалистам Института археологии РАН и музея-заповедника «Куликово поле».

До сих пор точное место сражения не знали. О том, что битва, известная по письменным источникам, могла произойти у Судбищ, говорили в конце XIX - начале XX века.

В память о сражении в 1995 году у села Судбищи открыли мемориал.

Археологи обследовали реку Гоголь и обнаружили на дне вооружение эпохи Ивана Грозного, пишет «Интерфакс». Археологи нашли 200 артефактов эпохи.

Сражение при Судбищах произошло в 1555 году между русским отрядом и крымским войском. 60-тысячным крымским войском руководил хан Девлет Гирей. Боярин Иван Шереметьев вывел ему навстречу 17-тысячный отряд. Войско Шереметьева одержало победу и заставило неприятеля покинуть боле битвы.

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ТЕГИ
Тульская область
Орловская область
Судбищенская битва
Иван Грозный
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