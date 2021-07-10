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Наука и медицина
Семь из десяти: Евросоюз поделился амбициозными планами по вакцинации
10 июля, 2021 14:28
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Yuli Seperi / Sijori Images/Globallookpress
Чиновники из ЕС заявили о том, что обладают достаточным количеством доз вакцины для прививания 70% населения.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о рекордных поставках странам-участницам: речь о 500 млн доз. Как передает ТАСС, также ряду стран направлены запросы на взаимное признание сертификатов вакцинации. Рф входит в их число.
При этом, по словам еврочиновников, с полным открытием границ торопиться не стоит.
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