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Наука и медицина
Сбои в циклах сна и онкология: сомнолог рассказал об опасности
4 марта, 2022 19:20
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фото: pixabay
Недостаток сна пагубно воздействует на все системы организма, увеличивая риски развития онкологии, рассказал эндокринолог-сомнолог Денис Кузнецов.
Норма часов сна индивидуальна, однако ученые рекомендуют от 7,5 до 8,5 (иногда 9) часов.
Специалист отметил, что женский организм на дефицит сна может отреагировать развитием рака молочной железы. Кроме того, у пациентов наблюдается нарушение метаболизма, набор веса и ожирение. С психологической точки зрения – сильная восприимчивость к любым ситуациям и стресс, передаёт «МИР 24».
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