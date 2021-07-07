С заботой о печени: какие продукты нужно исключить
Семь вредных для печени продуктов перечислил интернет-портал «Доктор Питер», сообщают РИА Новости.
Специалисты предупредили о сахаросодержащих продуктах. Дело в том, что, к примеру, в газированных напитках содержатся ароматизаторы, химические вещества и добавки, которые препятствуют здоровой работе печени. Подобных вред наносит и чрезмерное употребление фруктов из-за большого содержания фруктозы.
Помимо сахара, на печень влияет избыток соли и крепкий алкоголь, заставляющий функционировать печень в слишком активном режиме.
В список неблагоприятных для печени продуктов также вошли крекеры, содержащие много углеводов, сахар, кукурузный сироп и белую муку.
Эксперты отметили, что следует воздержаться от жареной еды, а колбасы и мясные деликатесы заменить таким нежирным мясом, как курица или индейка.