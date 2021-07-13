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Наука и медицина
С прививкой и в маске: иммунолог оценил необходимость средств защиты
13 июля, 2021 12:32
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фото: pixabay
Люди, сделавшие вакцину от коронавируса, не должны пренебрегать защитными масками, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишут РИА Новости.
По мнению врача, вакцинированные могут заразиться вирусом и болеть бессимптомно. Если инфицированный будет соблюдать меры предосторожности благодаря маске, то вероятность заражения других людей снизится.
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