С бодростью с утра без кофе: диетолог перечислила продукты
Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова перечислила продукты, употребление которых может привести тело к бодрости и тонусу, пишут РИА Новости.
По мнению врача, взбодриться поможет цитрусовый сок из грейпфрутов или апельсинов. За таким же действием можно обратиться к кислым или кисло-сладким ягодам (вишня, черешня) и к красным или темно-синим ягодам (клубника, черная смородина, черника).
Также следует знать, что яблоки кислых сортов будут придавать энергию, а груши и сливы будут оказывать успокаивающий эффект, отметила нутрициолог.
Что касается овощей, то баклажаны, свежие лук и чеснок полезны в стимуляции нервной системы. Морковь, свекла, кабачки и тыква в сыром виде имеют бодрящий эффект, а после термической обработки – успокаивающий.