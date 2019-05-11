Русские компьютерные игры покоряют мир

В истории российского геймдева было немало игр, которые стали культовыми, революционными, а порой и не имеющими аналогов. Попробуем выделить такие игры среди основных жанров.

В свое время «Аллоды» и «Демиурги» от компании Nival стали настоящим прорывом в жанре РПГ. Также во все топы лучших РПГ входят «Космические рейнджеры» от NewGame Software (в 2002 году была переименована в Elemental Games, а в 2015 году прекратила свою деятельность)

В жанре симуляторов фурор в свое время произвели «Дальнобойщики», разработанные SoftLab-NSK разработала совместно с Buka Entertainment. Также к жанру симуляторов можно отнести гениальную игру «Ил-2. Штурмовик» от 1С: Maddox Games. «Ил-2» до сих многие игроки и эксперты считают лучшим симулятором воздушных боев.

В жанре стратегий самым уникальным проектом российских разработчиков стал варгейм «Блицкриг» от Nival. Игра не имела аналогов в тактической составляющей и обладала уникальным геймплеем. В последствии не было издано ни одной игры, которая могла бы поспорить с «Блицкригом» в жанре варгеймов.

На сегодняшний день российская игровая индустрия находится в упадке, однако игры достойные внимания все же есть. Крупнейшей компанией-разработчиком игр в России является Gaijin Entertainment со своим, постоянно развивающимся «Warthunder»

Одним из самых амбициозных проектов российского геймдева является «Escape from Tarkov» от компании Battlestate Games. На данный момент игра проходит бета-тестирование и обещает быть востребованной на международном уровне, благодаря своей стилистике, интересному геймплею и хорошей графике. Также очень крутую игру нам готовит компания Ice-Pick Lodge.

Это продолжение игры «Мор. Утопия» 2005 года выпуска, которая была очень востребована и впоследствии переиздана. Продолжение ориентировано в том числе на западных игроков, а потому получило англоязычное название «Pathologic 2». Компания 1С тоже разрабатывает новую игру (при поддержке Wargaiming).

Их творение получило название «Калибр». Это онлайн шутер с реалистичной моделью тактики и экипировки спецназа. Игра находится глубоко на стадии разработки и, на мой взгляд, на звание мирового бестселлера в своем жанре не претендует. Также из интересных современных проектов стоит отметить творение Алексея Бокулева, Сергея Климова и Charlie Oscar Lima Tango Interactive Entertainment. Игра называется «Spire of Sorcery».

Она представляет собой РПГ с пошаговой системой боя, и на данный момент, находится в раннем доступе в магазине Steam. Проект выглядит весьма привлекательно, однако явно не претендует ни на новаторство, ни на вхождение в топы лучших РПГ.

На рынке мобильных игр российские разработчики тоже не делают топовых игр, за исключением, разве что, «Cut the Rope» от ZeptoLab

Эта игра стала бестселлером на всех популярных платформах мобильных приложений. Для современных приставок российские разработчики не делают вовсе вот уже лет 6. До этого были средненькие игры от Nival для PS3 и Xbox 360, рассматривать которые не имеет особого смысла.

На данный момент западные компании не заинтересованы в покупке российских компаний-разработчиков или разрабатываемых игр по ряду причин. Российская государственная политика в области информационных технологий создает препятствия для работы иностранных компаний в России. Также ситуация отягощается печальным состоянием российского геймдева.

Однако не забудем один из самых феноменальных проектов белорусских коллег - «World of Tanks» до их пор популярна у геймеров во многих странах мира.

Автор: Пронин Андрей, youtube-блогер