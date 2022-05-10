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Наука и медицина
Руки «кричат» о проблемах сердца: назван необычный симптом
10 мая, 2022 13:18
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фото: pixabay
Среди признаков, указывающих на заболевание сердца, выделяют одышку, перебои ритма, тяжесть и боль в груди. Канадский дерматолог Гита Ядав указал на появляющийся симптом на руках.
Речь идет о красноватых шишках на ладонях или подушечках пальцев. Их называют узлами Ослера. Данный признак может говорить о воспалении камер сердца или нарушениях кровеносных сосудов.
Отмечается, что шишки могут возникать и исчезать со временем, однако болезнь сердца сохранится. Для диагностики рекомендуется пройти биопсию кожи и обратиться к кардиологу, пишет «Российская газета», ссылаясь на BestLife.
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