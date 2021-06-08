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Наука и медицина
Росздравнадзор зарегистрировал два сервиса искусственного интеллекта
8 июня, 2021 13:37
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фото: pixabay
Два новых сервиса с искусственным интеллектом получили регистрационное удостоверение, пишет «Российская газета».
Речь идет о программном обеспечении «Цельс» компании «Медицинские скрининг системы», которое благодаря анализу цифровых снимков способно обнаружить на ранней стадии ряд патологий, включая онкологию.
Расшифровать рентгеновские снимки, флюорографию, компьютерную томографию, а также распознать более 50 заболеваний, в том числе и коронавирус, сможет нейросетевая система Care Mentor AI компании «Третье Мнение».
Как заявляют в Минздраве, искусственный интеллект – помощник в постановке диагнозов, который минимизирует риски человеческих ошибок.
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