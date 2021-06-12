Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Росстат: растет количество смертей от алкогольного отравления в стране растет
12 июня, 2021 11:26
1 мин
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
В России в прошлом году по данным Росстата от алкоголя скончались 50 435 человек. Годом ранее по этой причине умерло 50 435 человек.
В 2019 году из-за алкоголя скончались 47 427 человек и это на 2% ниже, чем в 2018. Тогда из-за пристрастия к зелью умерло 48 786 человек.
Кроме того, в 2020 выросло количество смертельных случаев, которые связаны с психическими заболеваниями. По этой причине умерло 24 159 человек. В 2019 году таких случаев было на 20% меньше - 19 440.
Ранее эксперты высказывали мнение, что на фоне самоизоляции в стране наблюдается рост побребления алкогольной продукции. По разным данным в мае прошлого года потребление алкоголя увеличилось на 2–3%, пишет РБК.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку