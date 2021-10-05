Россию ожидает два новых штамма в ближайшее время
Этой осенью и зимой Россия столкнётся с двумя новыми штаммами гриппа. При этом для тех, кто недавно переболел коронавирусом, грипп представляет особую опасность. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она пояснила, что в этом году Всемирная организация здравоохранения модифицировала «штаммовый состав» вакцины против гриппа. В него были добавлены два варианта вируса гриппа А.
«Они [варианта вируса гриппа] новые, раньше с ними не встречались люди в Российской Федерации», - отметила Попова.
Глава Роспотребнадзора добавила, что грипп особенно опасен для тех, кто недавно переболел коронавирусом. Такие люди подвержены заражению гриппом сильнее. Таким образом, к прежним группам риска по коронавирусу (медикам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями) добавилась еще одна категория – недавно переболевшие, передаёт «ТАСС».