Российские разработчики впервые «оцифровали» личность

Осенью 2019 года отечественные разработчики представили за рубежом технологию для автоматизированного профилирования — составления психологических портретов личности. Программа определяет структуру мышления, ценности, мотивацию и потребности человека на основе его переписок, аналогов в мире у него нет. Решение ориентировано на управленцев и специалистов по безопасности: если они знают о сильных и слабых сторонах подчиненных, то получают инструменты для более эффективного управления и могут уберечь компанию от рисков, связанных с человеческим фактором.

Разберемся, как это работает.

Зачем это нужно?

Технологию разработали специалисты компании «СёрчИнформ Профайлинг». Основатели компании больше 15 лет работали на рынке защиты информации. Их опыт показал, что самое уязвимое звено в корпоративной безопасности — это человек. Именно на сотрудников нацеливаются конкуренты, которые хотят украсть секреты чужого бизнеса, и мошенники в сети, которые охотятся за деньгами с помощью фишинга и вирусных атак.

Увы, но сотрудники и сами вредят работодателю: воруют, берут откаты, допускают утечки чувствительных данных — случайно или намерено. Чтобы понимать, кто в коллективе представляет угрозу, руководителям и собственникам важно знать свою компанию «в лицо». К тому же анализ персонала позволяет выявить тонкие места в бизнес-процессах и коммуникациях, и понять, как можно их усовершенствовать

Когда в штате больше условных 50 человек, это непросто. Автоматизированный профайлинг — тот инструмент, который может решить проблему.

Что это такое?

Профайлинг зародился в 1970-х годах в Израиле — сотрудников аэропортов учили распознавать террористов в толпе по мельчайшим деталям поведения. Методика применяется и сегодня. Ее переняли в США и ряде других стран: когда на таможенном досмотре интересуются, сами ли вы собирали чемодан, то оценивают не только вашу самостоятельность, но и реакцию на «странный» вопрос. Специалисты-профайлеры оценивают поведение, мимику, интонации, выбор слов в разговоре. Преимущество методики в том, что профайлер не использует дополнительных средств (анкет, тестов, полиграфов), чтобы сделать выводы, а значит, исследование проходит в естественной обстановке.

Вслед за силовыми структурами профайлингом вооружились специалисты по корпоративной безопасности. За ними — HR-ы, которым нужно оценивать не только профессиональные, но и личные качества кандидатов. Есть и те, для кого профилирование — основная специальность. Их нанимают, чтобы проанализировать партнеров, клиентов, коллег: спрогнозировать их поведение, выявить попытки манипуляции, распознать истинные мотивы и обнаружить ложь. Это полезно при переговорах, заключении сделок и принятии решений о кадровых перестановках.

Но если нужно оценить весь штат, в котором десятки или сотни сотрудников, услуги профессионалов займут слишком много времени

Если персонал будет постоянно отвлекаться от работы на беседы с профайлером, бизнес потеряет деньги. Недешево обойдется и сама процедура — от 5 тысяч рублей за опрос одного человека. Так что в классическом виде профайлинг — не массовый метод. И чтобы закрыть потребности бизнеса, потребовался другой подход.

Как оцифровали?

Классический профайлинг делает выводы о человеке на основе нескольких модальностей (способов получения информации), но не все их них легко поддаются оцифровке. Например, сложно научить софт правильно оценивать изменения мимики. Зато в электронном формате в виде переписок в почте и чатах отлично представлена речь. А это один из самых значимых для профилирования ресурсов. Поэтому при разработке автоматизированной версии разработчики сконцентрировались на анализе текстов. «Сырьём» стали сообщения и письма пользователей, которые собирает DLP-система – программа для защиты от утечек информации, которая мониторит работу сотрудников за ПК. Так родился проект ProfileCenter.

Индивидуальные особенности речи, в том числе письменной, показывают, как мыслит человек. Эту взаимосвязь описывает психолингвистика. «Машину» научили выделять более 70 критериев, по которым текст можно исследовать с научной точки зрения. Среди них длина и сложность предложений, использование личных местоимений, глаголов, редких слов, вводных конструкций. Многое о человеке говорит то, как он расставляет знаки препинания. Например, если сотрудник любит четкость, строго следует правилам, и при этом активен и уверен в себе, то будет писать короткие предложения от первого лица с обилием глаголов. И обязательно на конце поставит точку — даже если общается в чате.

Кстати, именно в неформальных переписках индивидуальные особенности речи проявляются ярче всего. Поэтому программа отсеивает деловые письма в корпоративной почте и анализирует «говорящие» тексты из бизнес-мессенджеров

По результатам анализа программа определяет, к каким психотипам относится человек. Классический профайлинг выделяет 8 психотипов, в зависимости от того, какие черты проявляются в человеке больше всего. Например, гипертимы активные и общительные, а эмотивы — чуткие и миролюбивые. Но эти узкие термины ни о чем не говорят простому пользователю. Для удобства разработчики «перевели» названия в описания и рекомендации.

Программа составляет профиль, который показывает, насколько в человеке проявляются разные качества, какие у него ценности, в чем его сильные и слабые стороны. Людям свойственны черты нескольких психотипов одновременно, а некоторые свойства личности могут меняться со временем (например, конфликтность растет вместе с уровнем стресса). Поэтому программа рассчитывает более 78 тысяч вариантов расширенных профилей.

Как этим пользоваться?

Благодаря ProfileCenter пользователь получает подробную характеристику на сотрудников и готовые рекомендации, как организовать с ними работу, чтобы избежать рисков. Например, человек склонен к конфликтам и критике. Софт предупредит, что такой сотрудник будет «проверять на прочность» корпоративные правила и спорить с руководством. И в то же время посоветует: по шагам объясните ему, зачем нужно каждое правило, четко формулируйте ТЗ, обязательно наказывайте за проступки, но и поощряйте за достижения. Так можно направить критику в мирное русло и снизить вероятность нарушений.

Если профиль сотрудника резко меняется, программа автоматически уведомляет об этом. Например, профиль сотрудника говорил о высокой лояльности и мотивации, а спустя месяц там рост недовольства. Это может указывать на усталость и выгорание, а может — на конфликт в коллективе, который повлечет неприятные последствия: накопленные обиды, затаенную месть

Сопоставляя признаки, можно определить группы риска — манипуляторов, авантюристов, нелояльных, готовых на саботаж или увольнение. А если произошел инцидент безопасности, изучение профилей поможет сузить круг подозреваемых.

В психологии нет «нулевого» образца, от которого можно отталкиваться, чтобы оценить выраженность того или иного качества у человека. Поэтому программа сравнивает между собой членов коллектива. Это позволяет составлять рейтинги сотрудников: у кого больше лидерских качеств, кто самый эгоистичный, а кто командный, и так далее. Эту информацию можно использовать, чтобы составлять команды для работы над проектами или определять претендентов на повышение.

В конечном итоге сфера применения программы выходит за рамки оценки потенциальных угроз. Кроме службы безопасности профайлинг подходит руководителям бизнеса и HR-специалистам, чтобы оптимизировать ротацию кадров, предупредить выгорание и снижение лояльности, «измерить» атмосферу в коллективе в общем и подобрать подходящую мотивацию для конкретных сотрудников (например, денежную или в виде публичной похвалы).

Что дальше?

На сегодняшний день технология позволяет составлять психологические портреты сотрудников с 75-80% точностью. Это хороший рабочий результат. С 2017 года, когда автоматизированный профайлинг вышел на рынок, его успели опробовать более 100 российских компаний. Программу используют для решения комплексных задач: управляют коллективом и снижают риски.

Почти сразу интерес к разработке проявил зарубежный бизнес. С 2019 года программа работает на английском языке. Просто перевести программу было мало, ведь другой язык с точки зрения психолингвистики – это новая понятийная система, которая отражает иную культуру и менталитет. Софт адаптировали к англоязычной картине мира, теперь готовится релиз на испанском и португальском.

При этом опыт уже можно назвать успешным. Если для российских компаний автоматизированный профайлинг интересен в первую очередь специалистам по информационной безопасности, то на Западе технология привлекает новую аудиторию. Это риск-менеджеры и HR-специалисты: для них изучение психологии сотрудников – не только про кадровую безопасность, но и про здоровую корпоративную среду. При этом за рубежом почти нет инструментов, чтобы интегрировать контроль человеческого фактора в систему информационной безопасности. Технология, которую предлагают отечественные разработчики, дает им новые возможности для комплексной защиты бизнеса.