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Наука и медицина
Россиянок предупредили о популярном обмане при избавлении от растяжек
5 июля, 2021 10:44
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фото: pixabay
Использование сухих антицеллюлитных щеток не поможет в борьбе с растяжками на коже, предупредила дерматолог Анна Павлова, пишут РИА Новости.
По словам врача, повлиять на строение дермы с помощью щетки невозможно. Человек может лишь улучить микроциркуляцию, но и возможно навредить поверхностному слою эпидермиса.
Павлова добавила, что мезотерапевтические и лазерные методики способны улучшить состояние растяжек и повлиять на эстетический вид кожи.
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