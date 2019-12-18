Россиянин разработал систему энергии городов будущего

С 27 по 30 ноября 2019 года в индийском городе Газиабад состоялись третьи всемирные Инномпийские игры, которые представляют собой интеллектуальную олимпиаду для создателей прорывных наукоёмких стартапов.

Российскую команду предприимчивых инноваторов возглавил Кирилл Лахминов, студент второго курса института №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» Московского авиационного института. В качестве домашнего задания каждая команда должна была придумать концепцию продукта, который способен принципиально изменить мир и разработать модель его коммерциализации.

Команда Кирилла презентовала жюри стартап под названием «Система управления ресурсными состояниями человека». Основная идея проекта состоит в том, чтобы повысить уровень умственной и физической работоспособности человека с помощью стимуляции мозга электромагнитными волнами. В сочетании с нейротехнологиями подобная стимуляция также может быть использована для мотивации проектной команды, за счёт синхронизации мозговых ритмов всех её членов.

Проект сборной России занял первое место в общекомандном зачёте полуфинала Инномпийских игр

В личном зачёте Кирилл завоевал золотую медаль в номинации «Лучший изобретатель», в рамках которой нужно было озвучить три инновационные идеи. Маёвец предложил концепцию города будущего, функционирующего исключительно на альтернативных источниках питания, где трафиком будет управляет искусственный интеллект, а резервная электроэнергия хранится в транспортной инфраструктуре. Две другие идеи касались создания бизнес-инкубаторов в азиатском регионе и инновационных подходов при создании презентаций для инвесторов.

В финальном зачёте команда Кирилла заняла три первых места в номинациях «Лучшее представление команды», «Лучшие в бизнес-дизайне», «Самая креативная команда», а также третье место в номинации «Лучшая инновационная команда».

По словам Вадима Котельникова, всемирного координатора Инномпийских игр, в соревновании нет проигравших, — «задача участников конкурса предпринимательского творчества заключается не в том, чтобы разбить замыслы противника. Организаторы предоставляют возможность ускоренного обучения. Здесь каждый может овладеть простыми и наиболее эффективными подходами, которые помогут превратить прорывную идею в успешный бизнес».

Кроме того, Инномпийских игры — эффективная платформа, где талантливые инноваторы могут презентовать свои проекты инвесторам и привлечь финансирование. Например, Сатьяджит Миттал — победитель первых соревнованиях — получил грант от правительства Индии на развитие своего стартапа. Через 18 месяцев Сатьяджит вошел в азиатский список Форбс предпринимателей моложе 30 лет

Проект молодого учёного из МАИ, представленный на Инномпийских играх, заинтересовал инвесторов из Сингапура и Индии. Сейчас стороны ведут переговоры о сотрудничестве.