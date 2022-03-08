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Наука и медицина
Россиянам рассказали об ионизаторах воздуха при COVID
8 марта, 2022 14:29
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фото: pixabay
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Евгения Стрюкова отметила небольшую эффективность ионизатора воздуха для борьбы с Covid-19 или другими вирусами.
Действие ионизатора воздуха заключается в высвобождении отрицательных ионов в воздух, которые потом закрепляются на частицах вредных паров (допустим, табачный дым). Они, в свою очередь, опускаются на поверхность мебели, что можно очистить при домашней уборке.
Отмечается, что для установления точной пользы в устранении коронавирусных частиц в воздухе с помощью ионизаторов необходимы исследования, пишут РИА Новости.
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