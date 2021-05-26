Наука и медицина
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Наука и медицина
Русская планета
Наука и медицина

Россиянам рассказали о «естественном санитайзере» летом

Елизавета Ивлева
26 мая, 2021 19:04
1 мин
Елизавета Ивлева
26 мая, 2021 19:04
1 мин
фото: Galina Barbieri/Global Look Press
фото: Galina Barbieri/Global Look Press

С приближением лета у россиян появится дополнительный фактор защиты в виде ультрафиолета, считает врач-терапевт высшей категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Дело в том, что ультрафиолетовое излучение, источником которого служит Солнце, обладает бактерицидным действием, что может стать вспомогательным средством защиты от вирусов.

Однако не стоит пренебрегать обычными санитайзерами, отметил врач.

Водовозов также предупредил, что некоторые антисептики в контакте с ультрафиолетом могут привести к нежелательным реакциям: ожогам, контактным дерматитам, фотоаллергическим или фототоксическим реакциям.

«Нужно аккуратно к этим вещам относиться, посмотреть, не конфликтует ли санитайзер, которым вы пользуетесь, с ультрафиолетом», – пояснил специалист.

Поделиться
ТЕГИ
Коронавирус
Антисептики
Солнце
Ультрафиолет
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!