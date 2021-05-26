Россиянам рассказали о «естественном санитайзере» летом

Наука и медицина

С приближением лета у россиян появится дополнительный фактор защиты в виде ультрафиолета, считает врач-терапевт высшей категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Дело в том, что ультрафиолетовое излучение, источником которого служит Солнце, обладает бактерицидным действием, что может стать вспомогательным средством защиты от вирусов.

Однако не стоит пренебрегать обычными санитайзерами, отметил врач.

Водовозов также предупредил, что некоторые антисептики в контакте с ультрафиолетом могут привести к нежелательным реакциям: ожогам, контактным дерматитам, фотоаллергическим или фототоксическим реакциям.

«Нужно аккуратно к этим вещам относиться, посмотреть, не конфликтует ли санитайзер, которым вы пользуетесь, с ультрафиолетом», – пояснил специалист.