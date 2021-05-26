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Россиянам обещали три редких астрономических явления за один день

Артем Денисов
26 мая, 2021 03:27
2 мин
Артем Денисов
26 мая, 2021 03:27
2 мин
Roscosmos/via Globallookpress.com
Roscosmos/via Globallookpress.com

Одновременно три редких астрономических явления смогут наблюдать жители России 26 мая.

В этот день можно увидеть суперлуние, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние, полнолуние, а также багряное лунное затмение.

Как сообщил российский астроном Владимир Сурдин, подобное явление наблюдается лишь с половины Земли, из-за чего жители одного полушария могут увидеть его при условии хорошей погоды только раз в 12 лет.

26 мая в 04:52 по мск Луна приблизится к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это явление будет видно по всему миру. Однако полное лунное затмение в России смогут наблюдать только жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.

Затмение продлится 14 минут 19 секунд. Перед максимальной фазой Луна поменяет свой цвет и приобретет красный, темно-красный или коричневый оттенок, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя.

Как считают британские ученые, это могло случиться около 4,5 миллиарда лет назад.

Ранее по теме:  Как появилась Луна выяснили британские ученые
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