Россиянам назвали сладости без вреда для фигуры
Эндокринолог-диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Виктория Гончар перечислила россиянам пять сладостей, безвредных для фигуры и здоровья, сообщают РИА Новости.
Среди первых в списке – несладкие фрукты. К ним относят цитрусовые, яблоки и киви. Второе место диетолог отводит сладким фруктам, которые имеют гликемический индекс выше 50–60: бананы, персики, виноград, черешня, хурма, дыни.
Третья позиция включает курагу, чернослив, инжир. Однако врач предупредила, что их бесконтрольное употребление может нанести вред организму.
На четвертое место диетолог ставит пастилу, мармелад, зефир. Дело в том, что в них нет сочетания простых сахаров и жира.
Также на пятом месте речь идет о шоколаде, содержащем 99% какао-бобов. Как отмечает специалист, 2-3 дольки такого шоколада в день можно съесть даже сидящим на диете.