Наука и медицина

Россия: за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в стране увеличилось на 8 704

В России зарегистрировали за минувшие сутки 8 704 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на субботу, 10 апреля 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 632 688 человек. Эти данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Больше всего инфицированных выявили в Москве. Там ежесуточный прирост заболевших составляет 2006. Второе место за Санкт-Петербургом, где заразилось с 699. Замыкает тройку Московская область с 587 заболевшими.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 402 летальных исхода, а выздоровели 9 579 человек. С начала пандемии жертвами инфекции в стране стали 102 649 заболевших, вылечились 4 258 279 россиян, пишет ТАСС.