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Россия рискует потерять крупнейшего покупателя ресурсов из-за лени и бюрократии

Антон Мельников
2 февраля, 2021 17:49
2 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 17:49
2 мин
Pixabay
Pixabay

Финляндия может отказаться от импорта электроэнергии из России из-за проблем с технической инфраструктурой. Об этом заявил представитель оператора магистральных электросетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало.

По его словам, три линии электропередач, которые идут из России в Финляндию сильно изношены. Всего таких линий четыре. При этом, со стороны РФ исправлять технические проблемы желания нет, а ответственные ведомства лишь ссылаются друг на друга и не решают вопрос.

Энергетик отметил, что внятной информации по поводу будущего ремонта сетей российская сторона также не даёт.

«Мы неоднократно спрашивали российских партнеров о возможных деталях: планируется ли ремонт, когда, как долго он продлится? Но ответа нам не дают, ссылаясь на чьи-то другие решения», — заявил Юринсало.

Отметим, для России Финляндия является крупнейшим покупателем электроэнергии. Страна импортирует треть всего российского экспорта электроэнергии, сообщает Lenta.ru.

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Финляндия
экспорт
Энергетика
электричество
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