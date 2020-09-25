Россия решит проблему с водой в Крыму. Способ будет уникальным

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В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды для решения проблемы с водоснабжением полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Вопрос о строительстве будет решен Минпромторгом в течение двух недель, по поручению президента России Владимира Путина. Опреснительная установка будет расположена в селе Николаевка, пишут «Известия».

По словам Аксенова, в России такие уникальные проекты еще не реализовывались.

Ранее депутат Госдумы России Андрей Козенко заявил, что Крым имеет законное право получать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу.