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Сделано Русскими
Россия решит проблему с водой в Крыму. Способ будет уникальным
25 сентября, 2020 12:31
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фото: Pixabay
В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды для решения проблемы с водоснабжением полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Вопрос о строительстве будет решен Минпромторгом в течение двух недель, по поручению президента России Владимира Путина. Опреснительная установка будет расположена в селе Николаевка, пишут «Известия».
По словам Аксенова, в России такие уникальные проекты еще не реализовывались.
Ранее депутат Госдумы России Андрей Козенко заявил, что Крым имеет законное право получать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу.
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