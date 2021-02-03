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Россия поставила в Китай крупную партию зараженного коронавирусом мяса

Антон Мельников
3 февраля, 2021 23:56
1 мин
Антон Мельников
3 февраля, 2021 23:56
1 мин
Pixabay
Pixabay

В Китае обнаружили генетический материал COVID-19 на поставке мяса птицы из России.

Геном вируса обнаружили 3 февраля в провинции Гуандун, куда поставили мясо от бренда «Черкизово». Всего зараженными оказались 13 партий.

Известно, что мясо, которое «Черкизово» поставляет в Китай, производилось на предприятиях Брянской, Воронежской и Курской областей.

Согласно действующему законодательству Китая, импорт новых партий продукции должен быть временно остановлен, передаёт Lenta.ru.

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