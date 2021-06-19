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Наука и медицина
Россия обновила рекорд заболеваемости коронавирусом: зафиксировано 17 906 новых случаев
19 июня, 2021 12:19
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
В России за минувшие сутки в 85 регионах выявлено 17 906 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.
Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Москве - 9120 человек. В Московской области выявлено 1456 пациентов. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где с коронавирусом зарегистрировано 996 человек.
При этом 466 россиян стали жертвами иинфекции, полностью выздоровели 10 684 пациента.
В пятницу, 18 июня, в стране было выявлено 17 262 новых случая коронавируса, пишут РИА «Новости».
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