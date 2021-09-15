Россия на стадии проектирования остановила разработку ракеты для полетов на Луну
В октябре 2021 года российские конструкторы планировали завершить техническое проектирование сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов на Луну, но разработку прекратили. Ключевые элементы и технологии разрабатывались Ракетно-космическим центром «Прогресс» по заказу «Роскосмоса».
Об остановке работ на этапе проектирования рассказал генеральный директор РКЦ Дмитрий Баранов. Несмотря на то, что на проекте, по всей вероятности, поставлен крест, есть надежда, что конструкторы вернутся к нему, если соответствующее решение примет госкорпорация. Об этом пишет РИА Новости.
В феврале Баранов заявлял о временной приостановке работ. Тогда ни о какой остановке разработки не говорилось - пауза потребовалась для коррекции облика будущей ракеты.
Ранее стало известно, что вместо кислородно-керосиновой ракеты может быть создан метановый носитель. Источник заявлял, что инициатива с переходом на другое топливо исходила от главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.