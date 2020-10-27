Россия будет осваивать Арктику с помощью самых мощный в мире ледоколов

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Россия построит три самых мощных в мире атомных ледокола «Лидер» для освоения Арктики. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Также будут построены пять ледоколов проекта 2222 и два десятка вспомогательных судов различной мощности.

Ледоколы «Лидер» с ядерной силовой установкой будут самыми мощными в мире. Они будут обеспечивать круглогодичное судоходство по Северному морскому пути, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что новый атомный ледокол под названием «Россия» начали строить на судостроительном предприятии «Звезда».

Для судна уже вырезали первые детали корпуса. Полностью достроен он будет в 2027 году. Машина будет иметь мощность 120 МВт.