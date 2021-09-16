Российский «Спутник V» победил британскую «АстраЗенеку» и китайский «Синофарм»
Разработанная в России вакцина от коронавируса «Спутник V» показала большую эффективность в борьбе с вариантом «дельта», чем её английский и китайский «конкуренты» AstraZeneca и Sinopharm. Такие данные следуют из результатов исследования Национального университета Кордовы (Испания).
Сотрудники университета провели анализ более трёхсот образцов плазмы пациентов, которые перенесли коронавирус и были привиты вакцинами.
Выяснилось, что самый высокий титр антител против варианта «дельта» был у тех, кто переболел коронавирусом, а после привился «Спутником V». Далее следовали те пациенты, которые не переболели, но прошли полную вакцинацию российским препаратом.
«Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», - цитирует исследования РИА «Новости».