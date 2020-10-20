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Российский силач установил мировой рекорд

Дмитрий Байков
20 октября, 2020 08:48
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фото: Pixabay

Российский богатырь побил мировой рекорд в становой тяге среди мастеров (возраст участников 40 лет и более). На второй попытке стронгмен Михаил Шивляков смог поднять штангу весом 436 кг, это на 1 кг больше, чем уже существующий результат ирландца Джеймса Хикки.

Во время подъема штанги у атлета пошла кровь из носа, однако он все равно удерживал вес, пока рекорд не был зафиксирован судьей.

Спортсменам предоставляется по три попытки для установления рекорда, но атлет решил сделать два подхода: один разминочный, второй рекордный. Таким образом, российский стронгмен установил новый мировой рекорд в становой тяге, сообщает РЕН.ТВ.

Ранее сообщалось, что восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира Усэйн Болт заразился коронавирусом.

темы
Россия
общество
спорт
рекорд
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