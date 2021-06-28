Российский разработчик пытается снова зарегистрировать уже одобренную вакцину от коронавируса
Новосибирский научный центр «Вектор» направил документы на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в Минздрав РФ. Препарат практически ничем не отличается от предыдущей вакцины этого же разработчика «ЭпиВакКорона».
Заявка на регистрацию нового препарата появилась в госреестре лекарственных средств. Новая разработка «Вектора» создана с использованием пептидных антигенов. Эта же технология применялась при разработке «ЭпиВакКороны».
Препарат регистрируется в качестве суспензии для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл.
Испытания вакцины «ЭпиВакКорона-Н» стартовали в начале апреля и пройдут до сентября. По заверениям Минздрава, в них примут участие не менее 300 добровольцев.
Ранее руководитель научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщал, что новая вакцина не имеет существенных отличий от выпущенного первым препарата «ЭпиВакКорона». Различия заключаются в технологических особенностях производства вакцин, а создание нового варианта необходимо для масштабирования производства, поясняет «РБК».
Между тем, стало известно о симптомах коронавируса, которые чаще всего наблюдают вакцинированные пациенты. Об этом в своем материале рассказывает телеканал «360».