Российский кистевой хирург вошел в тройку лучших по версии международных экспертов

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Международное общество контрактуры Дюпюитрена признало российского кистевого хирурга и травматолога Андрея Жигало одним из лучших специалистов в мире и включило его в тройку лучших специалистов его профиля.

Жигало – первый российский врач, признанный данным Обществом. Его выбрали в ходе заседания, на котором определяли специалистов, внесших наибольший вклад в лечение данного заболевания.

Другое название контрактуры Дюпюитрена – ладонный фиброматоз. Это довольно часто встречающаяся патология кистей рук – трем процентам жителей всего мира ставят такой диагноз. Лучшие специалисты, работающие над лечением этой болезни, ежегодно получают почетную премию Общества. Её дают за различные достижения, например, научные публикации и открытия. Особо талантливые и отличившиеся попадают в Зал славы Общества.

Андрею Жигало выпала честь стать первым россиянином, попавшим в Зал славы. Его медицинский стаж составляет 14 лет, и за эти годы он помог почти семи тысячам пациентов с ладонным фиброматозом.

Жигало применяет уникальный способ возвращения подвижности кисти буквально за 20 минут, при этом не требуется серьезное внутреннее вмешательство. Методика позволяет обойтись и без долгой реабилитации.