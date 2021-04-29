Российский грузовой корабль сгорел после длительного нахождения на орбите

Наука и медицина

Отработавший рекордные 369 суток российский грузовой корабль «Прогресс МС-14» сгорел в атмосфере и прекратил существование. Несгоревшие фрагменты упали в Тихий океан.

Об этом сообщили в «Роскосмосе». Несгораемые элементы упали примерно в 3 тысячах километрах от города Веллингтон, расположенного в Новой Зеландии.

Накануне грузовой корабль отстыковался от Международной космической станции. Затем он около суток провел на орбите. Столь длительный автономный полет объяснили тестированием новой системы для затопления, сообщает «Интерфакс».

Запуск «Прогресса МС-14» состоялся 25 апреля 2020 года. Он 10 раз корректировал высоту орбиты МКС. Две коррекции были внеплановыми и потребовались для уклонения от космического мусора.