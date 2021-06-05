Российский эксперт назвал слова Маска о регулярных полетах на Марс абсурдом и сказкой
Абсурд и сказка – так прокомментировал идеи главы SpaceX и Tesla Илона Маска о массовых полетах на Марс глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Народу нравится. Эффект «вау». На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки», -сказал Рогозин.
По словам главы ведомства, лететь на эту планету можно только в пусковое окно, которое открывается раз в два года. При этом пассажиры будут лететь в жуткой тесноте только в одну сторону 9 месяцев и ждать два года прибытия других кораблей с грузами.
«Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд», — заявил он.
Напомним, весной этого года Маск выложил фото прототипа нового космического корабля Starship SN16. О том, когда пройдут испытания , не сообщается, пишут РИА «Новости».