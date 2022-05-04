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Наука и медицина
Российские ученые создали новый метод доставки лекарств к раковым клеткам
4 мая, 2022 15:22
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фото: pixabay
Российские исследователи нашли новый метод для доставки лекарственного препарата к раковой опухоли. Действие заключается в применении карбоната кальция, который будет способствовать накоплению лекарства в поврежденной ткани. При этом повреждение здоровых участков будет минимально.
Способ «упаковки» радионуклидов в карбонатную оболочку показал наибольшую эффективность в совокупности с химиотерапией. При эксперименте на мышах наблюдалось подавление развития опухоли и уменьшение размера метастаза. Здоровые органы и ткани не были повреждены, а выживаемость животных выросла на 20%.
Отмечается, что данное открытие поможет разработать успешное комбинированное лечение пациентов, пишет «Российская газета».
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