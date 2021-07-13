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Наука и медицина
Российские ученые разработали метод для заживления переломов в два раза быстрее
13 июля, 2021 14:29
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фото: pixabay
Группа ученых из Томского политехнического университета (ТПУ) доказала, что импланты, созданные на 3D-принтере, способны помочь в увеличении скорости заживления сломанных костей, сообщает журнал Modern Technologies in Medicine.
По словам исследователей, на разработанные благодаря 3D-принтеру титановые импланты наносится биоактивное кальций-фосфатное покрытие. Это поможет сымитировать живые ткани и восстановить поврежденные кости, экономя время и ресурсы.
Отмечается, что данная технология уже была применена в ветеринарии и в травматологическом Центре Илизарова среди 400 пациентов в возрасте от 6 до 50 лет из России, Франции и других стран.
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