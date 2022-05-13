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Наука и медицина
Российские ученые предложили с помощью магнитных наночастиц лечить рак
13 мая, 2022 14:35
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фото: pixabay
Уникальное свойство магнитных наночастиц, находящихся в феррожидкостях, выявили профессор Уральского федерального университета Алексей Иванов и профессор Эдинбургского университета Филип Кэмп.
Согласно исследованию ученых, открытие поможет в лечении рака. Магнитная гипертермия позволит «нагревать» тело и органы пациента с помощью воздействия электромагнитного поля, в результате чего будут повреждаться или уничтожаться клетки с опухолью.
Отмечается, что феррожидкости представляют собой магнитные материалы, получаемые путем внедрения магнитных наночастиц в жидкую или полимерную матрицу. Внутри тела частицы «откликаются» на внешние магнитные поля, разработанные в лаборатории или клинике, пишет «Газета.ru».
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