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Российские ученые нашли защищающее от заражения коронавирусом средство

Антон Мельников
5 мая, 2021 21:47
2 мин
Антон Мельников
5 мая, 2021 21:47
2 мин
Pixabay
Pixabay

Созданная в России живая вакцина от полиомиелита способна защитить человека от заражения коронавирусом. Предупреждение инфицирования было доказано экспериментально. Об этом заявил глава Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Гипотеза о том, что вакцина от полиомиелита может смягчить болезнь гриппом впервые была высказана в 1960-х годах академиком Михаилом Чумаковым. Теперь же центр им. Чумакова проверил гипотезу применительно к COVID-19.

По словам Ишмухаметова, в исследовании приняли участие порядка 60 добровольцев. Всем им была поставлена живая вакцина от полиомиелита. В итоге, по словам главы научного центра, ученые «получили резкое снижение заболеваемости (коронавирусом – прим.) в данной группе».

«Этот вопрос мы доказали», - подчеркнул Ишмухаметов.

При этом проведение вакцинации от полиомиелита в научном центре «оставили пока в стороне как, скажем так, «скоропомощностной» вариант», передает РИА «Новости».

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ТЕГИ
Коронавирус
Вакцина
Полиомиелит
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