Российские летчики постреляли из «Аллигатора» ракетами «Вихрь-1»

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Российские летчики провели испытания новой ракеты «Вихрь-1». Пуски произвели военные Южного военного округа.

В ходе учений летчики произвели стрельбу по мишеням новейшими ракетами, которые способны поражать различные цели на расстоянии более 8 километров. Пуски снарядов были произведены с ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», пишет «ПолитЭксперт».

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что российские проекты ракет «Посейдон» и «Буревестник» являются «ужасными» и их следует отправить «на полку».