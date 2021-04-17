Наука и медицина
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Наука и медицина
Русская планета
Наука и медицина

Российские космонавты успешно вернулись в Казахстан

Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 09:34
1 мин
Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 09:34
1 мин
Roscosmos/via Globallookpress.com
Roscosmos/via Globallookpress.com

После 185 суток на орбите, на Землю вернулись находившиеся на МКС российские космонавты. Накануне, в Казахстане приземлился доставивший их спускаемый аппарат корабля «Союз МС-17».

Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс покинули станцию в ночь на субботу. За время пребывания на МКС, экспедиция провела научно-прикладные работы, а также ремонтные, устранив резонансную утечку воздуха.

Как сообщил в своем Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, экипаж чувствует себя хорошо после приземления.

По данным «Интерфакс», сейчас приземлившиеся проходят первичный медосмотр.

Поделиться
ТЕГИ
Космос
Космонавты
МКС
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!