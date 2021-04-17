Российские космонавты успешно вернулись в Казахстан

Наука и медицина

После 185 суток на орбите, на Землю вернулись находившиеся на МКС российские космонавты. Накануне, в Казахстане приземлился доставивший их спускаемый аппарат корабля «Союз МС-17».

Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс покинули станцию в ночь на субботу. За время пребывания на МКС, экспедиция провела научно-прикладные работы, а также ремонтные, устранив резонансную утечку воздуха.

Как сообщил в своем Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, экипаж чувствует себя хорошо после приземления.

По данным «Интерфакс», сейчас приземлившиеся проходят первичный медосмотр.