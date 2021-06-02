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Наука и медицина
Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос на 7 часов
2 июня, 2021 09:43
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на борту МКС начали первый в этом году выход в открытый космос по российской программе. Об этом сообщает Роскосмос.
Космонавтам предстоит подготовить старый модуль «Пирс» к отстыковке от станции. Вся операция по выходу в открытый космос займет почти семь часов. За это время также нужно будет установить различное оборудование для экспериментов, пишут «Известия».
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