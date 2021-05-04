Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в пяти регионах РФ

Наука и медицина

Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению был превышен в 5 субъектах России на 17-й неделе 2021 года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди детей возраста до двух лет превышения эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ замечены в одном регионе и среди возрастных групп от 3 до 6 лет – также в одном субъекте.

В группе 7-14 лет превышение порогов обнаружено в одном регионе, а среди подростков старше 15 лет – в 17 регионах, уточняют специалисты.

По данным Роспотребнадзора, наблюдаются циркулирующие инфекции – респираторные вирусы парагриппа, РС-вирусы и «другие вирусы не гриппозной этиологии».