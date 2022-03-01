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Наука и медицина
Роспотребнадзор: утверждены новые рекомендации по профилактике COVID-19
1 марта, 2022 12:29
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фото: pixabay
Специалисты Роспотребнадзора одобрили новые рекомендации, касающиеся противоэпидемических мероприятий, вследствие снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что указ предусматривает только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и режим дезинфекции, передаёт «Российская газета», ссылаясь на ведомство.
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