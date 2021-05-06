Роспотребнадзор указал на критерии эффективного антисептика

Наука и медицина

Наличие государственной регистрации, состав и концентрация активных веществ определяет эффективность кожного антисептика от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Чтобы проверить номер свидетельства о государственной регистрации необходимо зайти на единый реестр ведомства.

«Все кожные антисептики в РФ обязательно проходят государственную регистрацию, которая оформляется по результатам исследований в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, в хорошем антисептике должно быть написано, что он работает против вирусов и бактерий.

«Обратите внимание, если на упаковке написано, что антисептик убивает вирус SARS-CoV-2, то это не что иное, как обычный маркетинговый ход», – предупредили в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, что следует выбирать антисептики с этиловым спиртом не менее 70% и изопропиловым – не менее 60%. Если средство состоит из смеси спиртов, то концентрация не должна превышать 60%. Содержание смягчающих и увлажняющих средств также допускается.

«В кожном антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на –альдегид. Обращайте внимание и на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной концентрации. Если ее превысить, то возможно раздражение кожи, поэтому важно проверить, получил ли препарат с ЧАС регистрационный номер в Роспотребнадзоре«, - указано в сообщении.

Кроме того, нельзя пренебрегать информацией на упаковке о необходимом для нанесения на руки количестве средства и о времени полного впитывания.